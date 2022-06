Milano, 24 giu. (Adnkronos) - "Molti ritengono che dopo un lavoro generoso e positivo di un anno e mezzo io possa essere una risorsa per il centrodestra. Rispetto a questo, penso di poter essere un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra. La mia storia personale lo testimonia e da tempo ho dato la mia disponibilità". Del resto "sono sollecitata quotidianamente da più parti a candidarmi, ora aspetto un segnale concreto da parte del centrodestra per poter proseguire nel cammino che abbiamo intrapreso fino a qui insieme". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a Radio Lombardia.