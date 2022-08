Monaco di Baviera, 15 ago. -(Adnkronos) - Simone Consonni vince l'argento nell'omnium maschile ai campionati europei di ciclismo su pista di Monaco di Baviera. La gara si decide solo all'ultima volata quando il francese Donavan Vincent Grondin riesce a mettere di pochissimo la sua ruota davanti a quella dell'azzurro. Bronzo per lo spagnolo Sebastian Mora. Prima medaglia continentale per Consonni che centra il terzo podio azzurro di questa giornata. Decima medaglia per la spedizione italiana: due ori, cinque argenti e tre bronzi.