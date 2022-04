Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 20 aprile 13:30 Ciclismo: Freccia Vallone, Marta Cavalli trionfa nella gara femminile Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Huy, 20 apr. - (Adnkronos) - Continua il momento d'oro del ciclismo femminile italiano. A 4 giorni dal trionfo di Elisa Longo Borghini alla Parigi-Roubaix, oggi Marta Cavalli, giù vincitrice all'Amstel Gold Race, si è imposta nella Freccia Vallone. La 24enne cremonese della Fdj ha fatto la differenza nel tradizionale finale sul Muro di Huy, 1300 metri con pendenze anche oltre il 20 per cento, superando nel finale l’olandese Annemiek Van Vleuten. Terzo posto per l’altra olandese Demi Vollering giunta a 10”, mentre l'altra azzurra Elisa Longo Borghini ha chiuso sesta.

