Padova, 9 lug. - (Adnkronos) - Annemiek Van Vleuten è ad un passo dal suo terzo trionfo in carriera al Giro d'Italia. A una tappa dalla conclusione l'olandese, capitana della Movistar, ha ancora a disposizione un margine di 1’52” sulla prima inseguitrice in classifica generale, l’azzurra Marta Cavalli (FDJ), e 6’10” sulla spagnola Mavi Garcia (Team UAE) che occupa la terza posizione. A vincere la nona frazione, la San Michele all'Adige-San Lorenzo Dorsino di 112,8 km, è la statunitense Kristen Faulkner che arriva in solitaria con 59" su Cavalli.