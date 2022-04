Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 22 aprile 11:50 Ciclismo: Giro d'Italia femminile, confermate le presenze di Balsamo, Cavalli e Longo Borghini Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Confermata la presenza al Giro Donne 2022 delle tre grandi atlete italiane che dominano la scena ciclistica internazionale: Elisa Balsamo, campionessa del mondo e protagonista quest’anno della tripletta Trofeo Alfredo Binda, Classic Brugge-De Panne e Gand-Wevelgem, Marta Cavalli, Maglia Azzurra del Giro 2021 e fresca vincitrice della Freccia Vallone e dell’Amstel Gold Race, ed Elisa Longo Borghini, medaglia di Bronzo alle ultime due Olimpiadi e regina della Parigi-Roubaix.

L’edizione 33 del Giro Donne, la più prestigiosa competizione a tappe nel panorama del ciclismo femminile, in partenza il 30 giugno da Cagliari e che terminerà a Padova il 10 luglio, percorrerà in 10 tappe per oltre 900 km il territorio italiano, passando in Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto; una grande gara organizzata per il secondo anno consecutivo da PMG Sport/Starlight e che quest’anno torna nel circuito dell’UCI Women’s World Tour.

