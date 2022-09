Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Filippo Ganna tenterà di battere il record dell'ora il prossimo 8 ottobre alle ore 20 a velodromo di Grenchen, in Svizzera. Lo ha annunciato la Ineos, il team del due volte campione del mondo a cronometro. Il 26enne piemontese dovrà percorrere più di 55.548 chilometri per battere l'attuale primato, detenuto dal britannico Dan Bigham. "Non vedo l'ora di affrontare la sfida, anche se sarà un'ora di pura sofferenza -sottolinea il campione olimpico-. Sarà interessante vedere come regge il mio corpo e fino a che punto posso andare: tentare il record è un'opportunità per testare davvero i tuoi limiti fisici e mentali. Affrontare un evento prestigioso come questo è un passo importante nella mia carriera. Mi sono allenato sulla nuova Pinarello ed è super veloce, la adoro. È un altro passo avanti rispetto al già alto livello che abbiamo con le nostre attrezzature. Il Team mette tanta energia e impegno in questi progetti, e i nostri partner, da Pinarello alla divisa completamente personalizzata realizzata da Bioracer, hanno fatto la loro parte, quindi ora è il mio turno. Mentalmente questo mi darà già qualche metro in più".