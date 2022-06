Lubiana, 14 giu. - (Adnkronos) - Il vincitore degli ultimi due Tour de France Tadej Pogacar preparerà la Grande Boucle da domani fino al 19 giugno al Giro di Slovenia, la gara di casa. “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho attaccato il numero di gara sulla schiena, quindi è normale che abbia molta voglia di tornare a respirare l’aria delle corse -dichiara il 23enne sloveno della Uae Emirates-. Ci siamo allenati in altura a Livigno, l’atmosfera tra di noi all’interno della squadra è stata fantastica. In allenamento ho avvertito buone sensazioni, ma non è mai facile sapere come queste indicazioni possano essere trasferite in gara. Questa edizione del Tour of Slovenia sarà particolarmente significativa per me: la quarta tappa transiterà da casa mia a Komenda. Conosco ovviamente bene le strade e le salite, non vedo l’ora di scorgere a bordo strada parenti e amici. I percorsi saranno duri e i rivali non mancheranno, la speranza è quella di raggiungere buoni risultati e vivere al meglio questi giorni di corsa“.