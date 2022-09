Pechino, 7 set. (Adnkronos/Xinhua) - La Banca centrale cinese ha effettuato mercoledì 2 miliardi di yuan (circa 289 milioni di dollari) di operazioni di pronti contro termine per mantenere la liquidità nel sistema bancario. Il tasso di interesse per i pronti contro termine a sette giorni è stato fissato al 2%, secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China, con l'obiettivo di mantenere stabile la liquidità nel sistema bancario. Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'asta, con l'accordo di rivenderli in futuro.