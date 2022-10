Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Madame Sylvia Wu, il cui ristorante cinese di Santa Monica ha servito generazioni di californiani del sud e molte celebrità hollywoodiane, è morta il 29 settembre a 106 anni. Lo riporta il sito di cinema Deadline Hollywood, citando fonti all'interno della sua famiglia. Nei suoi ultimi anni, Wu è dientata iconica in tutto il 'west side' con libri di cucina, programmi televisivi e opere di beneficenza, in particolare presso il centro oncologico City of Hope.

Il suo ristorante è stato uno dei primi nel sud della California a offrire cucina cinese e 'Chop Suey', un piatto tipico cinese a base di piccoli pezzi di carne e verdure, in particolare germogli di soia, cotti insieme.La ristoratrice era una presenza fissa nel ristorante, dove spesso prendeva lei stessa le ordinazioni telefoniche da consegnare a casa. Frank Sinatra, Mia Farrow, Mae West, Paul Newman, la Principessa Grace e molti altri hanno cenato da Madame Wu nel corso degli anni.

L'imprenditrice aveva chiuso il ristorante originale Wilshire Boulevard nel 1998, ma poi ha aperto l'Asian Bistro & Sushi di Madame Wu nel Grove, di recente apertura. Quell'impresa non ebbe altrettanto successo, ma Madame Wu rimase cara ai suoi clienti di lunga data. Gli eredi includono i figli George e Patrick e numerosi nipoti. Suo marito è morto nel 2011: i due erano sposati da 67 anni.