Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'Allora Fest organizzerà una masterclass speciale per parlare della vicenda riguardante il regista Premio Oscar Paul Haggis. Lo apprende l'Adnkronos dall'organizzazione della kermesse cinematografica che, a causa degli eventi, è stata costretta a rinviare a domani la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma ad Ostuni dal 22 al 26 giugno. Il figlio del regista, a quanto si apprende, è attualmente ancora ad Ostuni e non ha lasciato la cittadina pugliese.

Haggis era stato sottoposto ieri a fermo dalla Polizia di Stato per presunta violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una giovane donna che, secondo le accuse, avrebbe costretto ad abusi sessuali ripetuti. Haggis che si dichiara innocente, è già accusato di molestie sessuali e stupro in Usa.

Intanto, a quanto si apprende sono già arrivati nella cittadina Oliver Stone, Jeremy Irons, Edward Norton, Marisa Tomei e Alfre Woodard.