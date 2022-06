Milano, 19 giu. (Adnkronos) - Questo il calendario dell’attività del Cnel della settimana 20 - 24 giugno 2022.

Lunedì 20 giugno 2022 ore 16.00

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala Gialla e online - Riunione Comitato Promotore della “Ricerca storica sul ruolo dei Sindacati e delle Parti datoriali nella lotta al terrorismo durante gli anni di piombo”.

Martedì 21 giugno 2022 ore 10.00

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala del Parlamentino e online - Progetto formativo Airone. Iniziativa promossa da Fondazione Assistenti Sociali.

Martedì 21 giugno 2022 ore 15.00

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala Gialla e online - Riunione Commissione Informazione e Lavoro. Ciclo audizioni del Tavolo su mismatch domanda-offerta di lavoro: audizione Gruppo Ferrovie dello Stato e Prof. Diego Boerchi, Università Cattolica.

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 10.00

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala Gialla e online - Incontro con i Presidenti delle Rappresentanze Giovanili per la presentazione della Consultazione pubblica on line sui giovani.

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 14.30

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala Gialla e online - Riunione Commissione Informazione e Lavoro. Ciclo audizioni del Tavolo su mismatch domanda-offerta di lavoro: audizione ENI, ENEL e Poste Italiane.

Giovedì 23 giugno 2022 ore 15.00

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala Gialla e online: Convegno: Giustizia previdenziale. Come riformare pensioni e welfare.

Venerdì 24 giugno 2022 ore 10.00

Roma - CNEL (viale Lubin, 2) - Sala del Parlamentino e online. Convegno: Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI - European Fund for Strategic Investments).