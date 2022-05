Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La Nuova Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre del 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 293,7 milioni di euro, che conferma la tendenza al rialzo del trimestre precedente e rappresenta un recupero dell'83% del fatturato del gruppo prima della pandemia.

Gli effetti positivi della eliminazione delle restrizioni contro il coronavirus nella maggior parte dei mercati in cui opera il gruppo, i piani di ripresa attuati e la solida performance del business retail, in particolare in Argentina, Messico e Spagna, hanno guidato questa ripresa, che ha raggiunto il 92% nel mese di marzo. Anche il fatturato del business online ha registrato una forte crescita, del 21% rispetto all'anno precedente.

L'ebitda normalizzato mantiene la sua tendenza al rialzo e si attesta a 48,7 milioni di euro (45,2 mln in più rispetto al primo trimestre del 2021). Durante questo periodo, tutti i mercati hanno contribuito a questa generazione positiva, in particolare Argentina, Messico e Spagna. Anche il margine di ebitda riflette l'impatto positivo dei piani di risparmio ed efficienza, attestandosi al 16,6% nel trimestre (13,8 punti percentuali in più rispetto al 1T2021).

La Spagna raggiunge ricavi per 43,6mln in questo primo trimestre, un miglioramento del 63,7% rispetto al 1T2021, raggiungendo quasi il 90% del fatturato nel 1T2019. L'Italia ha registrato ricavi di 68,4 mln nel 1T2022, recuperando il 79% del fatturato nello stesso periodo del 2019, grazie alla riapertura delle sale, anche se durante il trimestre erano ancora in vigore nel paese alcune restrizioni legate al covid-19. Il Messico ha ottenuto ricavi per 49,9 mln, il 62% di quelli ottenuti nel 1T2019 e il 126% superiori a quelli realizzati nello stesso periodo del 2021. Tuttavia, questa business unit si comporta leggermente al di sotto delle aspettative a causa del mantenimento delle restrizioni sanitarie, oltre al rallentamento dell'economia messicana.

L'Argentina, pur risentendo internamente delle principali variabili macro del paese, raggiunge ricavi per 73,2 mln, quasi il 93% in più rispetto a quanto ottenuto nello stesso periodo dell'anno precedente e il 91% rispetto al 1Q2019. Rispetto agli altri mercati retail del gruppo, l'Uruguay raggiunge ricavi per 14 mln, il 24% in più rispetto del 2020; Panama fattura 15,5 mln, recuperando l'81% dei ricavi prima della pandemia; e i ricavi dalla Colombia sono stati di 5 mln, il 43% in più rispetto a quelli raggiunti nel 1Q2021, superando il livello pre-pandemia.

Anche il business online ha avuto un comportamento positivo nel 1T2022, con una crescita dei ricavi di circa il 21% rispetto all'anno precedente, fino a 24 mln. In termini di parco installato, al 31 marzo 2021, Codere disponeva di 42.916 macchine, 137 sale giochi, 1.010 sale giochi, 37 negozi di scommesse sportive e 6.322 bar.

La compagnia mantiene la sua previsione di recuperare entro la fine dell'anno tra il 95% e il 100% del livello di ricavi pre-pandemia, nel 2019.