Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta relativa alla morte di Mario Paciolla, il trentatreenne cooperante napoletano trovato morto impiccato nella sua abitazione a San Vicente del Caguàn, in Colombia il 25 luglio del 2020. Paciolla era in Colombia in qualità di volontario nell'ambito della Missione di verifica delle Nazioni Unite, impegnato come osservatore dell'Onu per il rispetto degli Accordi di pace a San Vicente del Caguan. I magistrati di piazzale Clodio avevano aperto un fascicolo sulla morte per omicidio contro ignoti ma gli accertamenti condotti in questi anni non hanno portato ad elementi concreti in questa direzione. Per questo i pm hanno chiesto l’archiviazione e l’ipotesi piu’ accreditata resta dunque quella del gesto volontario.