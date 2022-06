Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L’export italiano resta in aumento in aprile (+1,5% in valore; +1,8% extra-Ue), sostenuto dalla crescita dei prezzi. Ciò è sintesi di dinamiche molto eterogenee per mercati di sbocco: dimezzate le vendite in Russia, in ampio calo quelle in Cina e Giappone, in forte espansione negli Usa. A maggio, però, indicazioni negative per le prospettive dell’export vengono dagli ordini esteri del Pmi manifatturiero e anche l’analogo indicatore per il commercio mondiale delinea una dinamica in calo. E' quanto scrive il Centro Studi Confindustria nella Congiuntura flash di giugno.