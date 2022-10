Milano, 11 ott.(Adnkronos) - I funzionari Adm di Como, in servizio presso la sezione operativa territoriale (sot) di Montano Lucino, comune al confine con la Svizzera, hanno sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca 26 rotoli di nastri in gomma non alveolare, dichiarati in esportazione verso la Russia, da utilizzare come ricambi su macchine tessili industriali.

Dal controllo dei dati della dichiarazione con quelli desumibili dalla documentazione commerciale e tecnica di scorta alla spedizione, i funzionari hanno contestato la correttezza della voce doganale dichiarata, accertando che la merce rientrava invece tra quelle vietate ai sensi dell’art. 3 duodieces del Regolamento Ue del 31.07.2014 n. 833 e ss.mm. e ii., concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

La merce è stata sequestrata ai fini della confisca obbligatoria, mentre il rappresentante legale dell’azienda esportatrice è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.