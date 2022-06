Roma, 23 giu. (Labitalia) - Si è conclusa la prima edizione del Learning forum di Comunicazione italiana, l’appuntamento italiano dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. L’evento, in versione phygital, ha visto la partecipazione del pubblico in presenza e da remoto. Diversi i momenti di confronto fra innovation speech e phygital talk.

La formazione non è più un momento determinato di apprendimento delle competenze strettamente professionali, da svolgersi in un tempo stabilito, ma un processo continuo e sempre più legato alle sfere di apprendimento personale. Saper leggere le novità e le sfide, facendosi trovare pronti, lato imprese e persone.

Main partner dell’evento è Microsoft. Media partner Adnkronos. L’evento è organizzato in collaborazione con: Eggup, Logitech, Mylia, Piazza Copernico, Teleskill Italia, Volocom.