(Adnkronos) - Nel cuore dell’innovazione Talet-e c’è la Piattaforma Elettrica Universale. Una soluzione totalmente nuova, pensata, progettata e ingegnerizzata per essere facilmente installata in retrofit sui principali modelli di scooter termici oggi in circolazione. Un progetto che rende la conversione alla portata di tutti: concreta e realizzabile sin da subito in modo economico e pratico.

Da oggi è on-line il sito internet di Talet-e, che non sarà un semplice portale informativo, quanto piuttosto il primo vero centro nevralgico dell’azienda.

PERCHE’ TALET-E

Il nome è senza dubbio affascinate e richiama l’antica Grecia. Nel 600 a.C., è stato proprio il filosofo di Mileto, famoso in geometria anche per il suo teorema, relativo al triangolo inscritto al cerchio, a gettare le basi per il motore elettrico, scoprendo che un pezzo d’ambra strofinato con della lana si caricava elettrostaticamente e poteva attirare una piuma. L’ambra, in greco antico veniva chiamata “elektron”, per questo il fenomeno venne battezzato come “elettricità”. L’individuazione del logo nasce dalla rappresentazione dell’infinito: un simbolo che ha in sé il divenire continuo e il movimento perpetuo, due mondi uniti tra loro che continuano uno dentro l’altro senza soluzione di continuità. In linea, appunto, con la mission di Talet-e: dare nuova vita ai motori endotermici attraverso la trasformazione.

LA SQUADRA DI TALET-E

A guidare la start-up italiana c’è una squadra di manager con importanti esperienze complementari.

Sertac Yeltekin (CEO): 25 anni di competenze nel settore finanziario. Una vasta esperienza come venture builder, fund manager e investitore in Asia e in Europa. È stato Senior Vice President di UniCredit Banking Group e Manager in Bain &Co in Italia.

Paolo Gagliardo (OPERATIONS ADVISOR): Consulente e Manager con un’esperienza trentennale e internazionale nell’automotive e mobility in Brand come Ford, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Fiat, Abarth, Piaggio e Trenitalia.

Claudio Cesario (FINANCE ADVISOR): Oltre 30 anni d’esperienza in Finanza e Banking, in primari gruppi bancari tra cui Capitalia e Unicredit. Tra i ruoli rivestiti, da Executive Vice President di Unicredit group, CEO per UniCredit Bank Serbia e Deputy CEO di Zagrebanka Banka.

Michelangelo Liguori (R&D PD & TECHNICAL ADVISOR): Oltre 25 anni di esperienza manageriale internazionale in ambito tecnico, product development and planning, R&D, marketing, per aziende automotive di portata globale.

Pierluigi Vinciguerra (COMMERCIAL DIRECTOR): Una consolidata esperienza nel settore automotive e mobility. Tra i ruoli: Sales Manager di Qooder e Opel, CEO e Owner di Hyundai Dealer e Kia Dealer.

Antonello Corrado (LEGAL AFFAIRS ADVISOR): Senior Founder Partner di EXP Legal-Italian and International Firm, mette a disposizione la sua vasta esperienza in ambito legale come Legal Affairs Advisor per Talet-e.

Marco Dau (GOVERNANCE ADVISOR) Un solido percorso in marketing e comunicazione. CEO di TLC Italian Company e Co-Founder di PC&ID Holding S.r.l..