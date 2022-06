Perugia, 15 giu. - (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia la 1127esima riunione della Giunta Nazionale Coni che ha aperto i lavori approvando il verbale della precedente riunione del 27 maggio. All’inizio sono intervenuti il Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Sono stati salutati gli ex atleti umbri presenti Roberto Cammarelle e Andrea Stefanescu, oltre a Gianfranco Rosi. Sono stati poi premiati con la medaglia d’oro al merito sportivo Franco Picco, protagonista di 28 Parigi-Dakar, e la palma d’oro al merito tecnico, Massimo Barbolini.

Subito dopo il Presidente ha illustrato la spedizione dell’Italia Team agli imminenti Giochi del Mediterraneo in programma ad Orano in Algeria dal 25 giugno al 6 luglio. Per questa edizione per la prima volta sono stati scelti due portabandiera, entrambi campioni olimpici: il karateka Luigi Busà, oro a Tokyo 2020, e la tiratrice Diana Bacosi, oro a Rio 2016. La Bacosi, che è nata in Umbria a Città della Pieve, viene scelta proprio in una riunione di Giunta che si svolge in Umbria.

Per i Giochi del Mediterraneo l’Ufficio Comunicazione del Coni ha preparato un sito dedicato alla squadra orano2022.coni.it con tutte le informazioni sui partecipanti e sui programmi delle gare oltre che su Casa Italia che verrà allestita all’hotel Oran Bay e che sarà il punto di riferimento dell’intera famiglia olimpica mediterranea. A Orano il Capo Delegazione sarà Giampiero Pastore, con vice Danilo di Tommaso, Alessio Palombi e Enzo Bartolomeo.

Sono stati illustrati i nuovi numeri dello sport che verranno presentati il 14 luglio nel corso di una conferenza stampa con l’Istat. A causa del Covid sono stati persi oltre un milione e 700 mila tesserati. La Giunta ha poi manifestato la volontà di varare una norma di principio per adeguare un percorso di inclusione attraverso il tesseramento sportivo dei minori con cittadinanza extracomunitaria. Malagò si è poi soffermato sui rapporti con Sport e Salute con molteplici problemi non ancora risolti.

La Giunta ha ratificato l’accordo con l’Apt di Livigno per far diventare il Centro di Aquagranda quale Centro di Preparazione Olimpica Affiliato Coni. Dopo Acqua Acetosa, Formia e Tirrenia, il Coni arriva per la prima volta in Lombardia col suo brand per lo sviluppo della preparazione tra gli altri di Nuoto, Triathlon, Calcio, Sport Invernali e Atletica Leggera. E’ il primo Centro di Preparazione Olimpica del Coni in alta quota.

Il membro di Giunta Paolo Pizzo ha illustrato il progetto della Dual Career per atleti di Alto Livello. Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi di carattere organizzativo e amministrativo, e aver assunto le relative delibere, la Giunta ha concluso i propri lavori.