Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Dispositivi innovativi di uso quotidiano per soluzioni energetiche ecocompatibili, sviluppati pensando all’attuale contesto in cui i costi dell’energia sono in costante aumento e c’è crescente incertezza per l'approvvigionamento energetico. Da qui nasce Delta 2 di EcoFlow, una nuova versione della power station portatile Delta, con una ricarica superveloce, fino a 3 kWh di capacità espandibile, un ciclo di vita del prodotto fino a dieci anni e una potente uscita Ca da 1.800 W.

Ricaricabile all'80% in soli 50 minuti (completa in 80 minuti), dotata di funzione di ricarica in 3 ore tramite pannelli solari portatili e in grado di alimentare il 90% degli elettrodomestici, Delta 2 permette agli utenti di sentirsi come a casa, sia che si trovino in campeggio all’aperto, in camper o che vivano off-grid.

“Concepita sulla base del successo di Delta, Delta 2 dimostra l’impegno di EcoFlow nell’affinare le nostre tecnologie esistenti - commenta Bruce Wang, Ceo di EcoFlow - Ricarica sette volte più veloce della media del mercato, fino a 3kWh di capacità espandibile, e un’elevata potenza in uscita rendono Delta 2 un apparecchio essenziale per le famiglie moderne. Sia che si utilizzi a casa, all’esterno o in viaggio, Delta 2 rappresenta un nuovo benchmark nel segmento delle soluzioni di alimentazione ed energia rinnovabile”.

La capacità di 1.024 Wh di EcoFlow Delta 2 è espandibile, per prestazioni ancora superiori; può essere combinato con una batteria aggiuntiva Delta 2 o Delta Max, arrivando a fornire 2.048 Wh o 3.040 Wh. La sua lunga autonomia lo rende quindi una scelta flessibile per gli utenti che hanno bisogno di energia on demand, che si tratti di un utilizzo quotidiano o in casi di emergenza. Delta 2 può essere ricaricato anche utilizzando i pannelli solari portatili EcoFlow. Supportando un ingresso solare massimo di 500 W, Delta 2 si può ricaricare completamente in 3-6 ore con due pannelli da 220 W o uno da 400 W, offrendo così una fonte di energia sostenibile all'aperto o in ambienti non collegati alla rete elettrica.

Oltre ad essere compatibile con le batterie extra, EcoFlow Delta 2 fa parte dell’ecosistema di prodotti EcoFlow per produzione, stoccaggio e utilizzo dell’energia. La gamma comprende pannelli solari portatili, condizionatori d’aria portatili Wave, lo Smart Generator e tanti altri prodotti e accessori che si integrano perfettamente con Delta 2.