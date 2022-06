Seul, 5 giu. (Adnkronos/Dpa) - Le forze armate della Corea del Nord nordcoreane hanno lanciato almeno otto missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone, secondo fonti sudcoreane. L'esercito sudcoreano ha confermato i lanci. Si tratta del 18esimo test effettuato dal Paese dall'inizio del 2022, secondo le informazioni dell'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

È la prima volta che la Corea del Nord lancia otto missili di fila e i funzionari sudcoreani sospettano che potrebbe essere una reazione a un'esercitazione congiunta della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Esercitazione che ha coinvolto la portaerei a propulsione nucleare Ronald Reagan vicino a Okinawa, in Giappone. Il Consiglio di sicurezza nazionale sudcoreano (NSC), presieduto dal direttore dell'Ufficio di sicurezza nazionale, Kim Seong-han, è stato convocato per valutare la situazione.

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha invece dato istruzioni di "destinare il massimo sforzo alla raccolta e all'analisi delle informazioni", di informare la popolazione, di garantire la sicurezza delle rotte marittime e aeree, nonché di mettere in atto tutte le misure possibili in caso di emergenza.