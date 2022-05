(Adnkronos) - Sono 53.602 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 130 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 383.073 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14%.

I ricoverati con sintomi sono 9.826, 116 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 366, 5 in meno da ieri.

CAMPANIA - Sono 6.051 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 4 morti, ma ne sono stati registrati altri 5 dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.156 tamponi, di cui 8.133 molecolari. Le terapie intensive occupate sono 42, mentre i ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 727.

VENETO - Sono 5.549 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.668.391, mentre gli attualmente positivi sono 70.005. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.455. Negli ospedali veneti sono ricoverate 621 persone in area medica e 15 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 118. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.539 dosi di vaccino anti-Covid.

LAZIO - Sono 5.506 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. "Oggi, nel Lazio, su 8.168 tamponi molecolari e 30.963 tamponi antigenici per un totale di 39.131 tamponi, si registrano 5.506 nuovi casi positivi (-89). Sono 10 i decessi (-1), 1.144 i ricoverati (-6), 62 le persone nelle terapie intensive (-2) e 6.160 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. I casi a Roma città sono a quota 2.857" riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

SARDEGNA - Sono 1.618 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Le vittime sono una donna di 86 anni del Sud Sardegna mentre abitavano nel Sassarese due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 95. I nuovi positivi sono stati certificati dall'esame di 170 tamponi molecolari e 1.448 antigenici su un totale di 8.948 test processati. Con due nuovi ingressi sale a 15 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre scende a 302 (uno in meno) quello dei posti letto nell'area medica. Scende anche il numero dei casi di isolamento domiciliare: adesso sono 28.812, 76 persone in meno di ieri.

PIEMONTE - Sono 3.023 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.212 tamponi, di cui 34.596 antigenici con un tasso di positività all'8,1%. I ricoveri ordinari sono 749, 24 in meno rispetto a ieri, mentre sono 15 le terapie intensive occupate in calo di 2 unità rispetto a ieri.

TOSCANA - Sono 2.921 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi Covid, 756 confermati con tampone molecolare e 2.165 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.097.551 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.035.643 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.201 tamponi molecolari e 17.553 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 3.948 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 52.061, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 641 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 84,2 anni.

CALABRIA - Sono 1.556 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti per un totale di 2.503 vittime da inizio pandemia nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.175 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Il bollettino, inoltre, registra -1.035 attualmente positivi, -15 ricoveri per un totale di 271 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 19.VENETO

VALLE D'AOSTA - Sono 77 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile 2022 in Valle d'Aosta, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza ad oggi sale, così, a 35.052. I positivi attuali sono 1558 di cui 1541 in isolamento domiciliare e 17 ricoverati in ospedale. Le persone complessivamente guarite sono 32.961, in aumento di 20 unità rispetto a ieri. I nuovi casi testati sono 61, i tamponi complessivamente effettuati 508.651. I decessi di persone con diagnosi Covid da inizio epidemia a oggi in Valle d’Aosta sono 533.

LOMBARDIA - Sono 6.973 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 20 morti che porta il totale a 39.935 da inizio pandemia. Tasso di positività in calo al 12,5% su 55.685 tamponi, tra molecolari e antigenici. In calo di una unità le terapie intensive occupate, pari a 33, così come l'occupazione dei reparti ordinari, 6 in meno da ieri, a 1.227.

Nel dettaglio i dati per le singole province: a Milano si registrano 2.087 nuovi casi, a Bergamo 534, a Brescia 934, a Como 445, a Cremona 246, a Lecco 270, a Lodi 124, a Mantova 330, a Monza e Brianza 599, a Pavia 392, a Sondrio 154 e a Varese 623.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 963 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti per un totale di 5.002 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.800 tamponi molecolari e 5.769 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono a 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 156. I totalmente guariti sono 333.522, i clinicamente guariti 225, mentre le persone in isolamento scendono a 24.401.

BASILICATA - Sono 663 contagi i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 2.823 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Nella stessa giornata sono state registrate 469 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 104 (-5) di cui nessuno in terapia intensiva: 74 nell'ospedale di Potenza; 30 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.610. Per la vaccinazione, finora 468.122 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.766 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento), 355.501 sono le terze dosi (64,3 per cento) e 1.901 le quarte dosi (0,3 per cento), per un totale di 1.267.290 somministrazioni effettuate.