(Adnkronos) - Sono 17.550 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino - regione per regione - di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 89 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 149.497 tamponi (ieri (163.107) con un tasso di positività del 11,7% (ieri 10,8%). In calo i ricoverati con sintomi: sono 4.150 (-149 rispetto a ieri), mentre sono 185 (+1) i pazienti nelle terapie intensive.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

Lazio - Sono 1.377 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 8 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. A Roma, segnalati 698 casi. Oggi "su 4.025 tamponi molecolari e 10.645 tamponi antigenici per un totale di 14.670 tamponi, si registrano 1.377 nuovi casi positivi (-135), sono 2 i decessi (-1), 483 i ricoverati (+1), 38 le terapie intensive (+2) e +4.710 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a Roma città sono a quota 698", dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Nella regione "il valore Rt è 0,76. Torna a calare il numero dei casi complessivo su base settimanale, circa del 10% e l’incidenza scende a 186 per 100mila abitanti (era 211 la settimana scorsa)".

Emilia Romagna - Sono 1.464 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 settembre 2022, in Emilia-Romagna, su un totale di 9.970 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.727 molecolari e 5.243 test antigenici rapidi. Lo comunica il bollettino Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’14,7%. Si registrano 7 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 26 (-3 rispetto a ieri, -10%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 746 (-25 rispetto a ieri, -3%), età media 75,1 anni.

Toscana - Sono 925 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.292.425 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.035 tamponi molecolari e 7.096 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,4% è risultato positivo. Sono invece 1.593 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.710, +0,05% rispetto a ieri. I ricoverati sono 203 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva (1 in meno).

Abruzzo - Sono 769 i casi positivi al Covid registrati oggi, 8 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 544623. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (di 85 e 95 anni) e sale a 3646. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 513525 dimessi/guariti (+808 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27452 (-41 rispetto a ieri). Di questi, 125 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Basilicata - Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 settembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 972 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 292 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 31 (-1) di cui 1 in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 14 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.587.