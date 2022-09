(Adnkronos) - Sono 19.160 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.970 tamponi con un tasso positività al 12%. In totale da inizio pandemia le vittime sono state 175.754 e i casi totali 21.907.413.

In calo rispetto a ieri i ricoveri, 143 in meno da ieri, per un totale di 4.819. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno da ieri.

LAZIO - Sono 1.418 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.239 tamponi molecolari e 11.643 antigenici con un tasso di positività al 9,5%. I ricoverati sono 508 i ricoverati, 19 in meno da ieri, 39 le terapie intensive, 2 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.393 persone. I casi a Roma città sono a quota 700.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 250 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 252 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 52 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 108 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 443 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 192 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 32 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 65 i nuovi casi.

SARDEGNA - Sono 390 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 settembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, una 88enne della provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.552 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno di ieri, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 89, 2 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 9.554.

LOMBARDIA - Sono 2.757 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23 morti che portano il totale dei decessi a 42.267 da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.266 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,9%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, pari a 15, 7 in meno di ieri, e quelli nei reparti, pari a 594, 11 in meno di ieri.

Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 760 di cui 320 a Milano città, Bergamo 288, Brescia 427, Como 168, Cremona 116, Lecco 104, Lodi 57, Mantova 133, Monza e Brianza 200, Pavia 160, Sondrio 44 e Varese: 230.

ABRUZZO - Sono 774 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 settembre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 541.029, quello dei decessi a 3.637. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 510.208 dimessi/guariti (+540 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.184 (+231 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 822 tamponi molecolari (2.456.463 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.683 test antigenici (4.261.473).

Del totale dei casi positivi, 109.340 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+186 rispetto a ieri), 154.504 in provincia di Chieti (+252), 125.966 in provincia di Pescara (+158), 130.483 in provincia di Teramo (+163), 11.985 fuori regione (+19) e 8751 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.572 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 2 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 9.990 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.842 molecolari e 5.148 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,7%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (+2 rispetto a ieri, +6,7%), l’età media è di 65,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 867 (-29 rispetto a ieri, -3,2%), età media 75,8 anni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 24.649 (-1.160). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 23.750 (-1.133), il 96,4% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 2.724 in più e raggiungono quota 1.782.082.

BASILICATA - Sono 224 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 settembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.095 tamponi eseguiti. La persona deceduta è un ultrasettantenne residente a Nova Siri. Nello stesso report sono state registrate 224 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 43 di cui 1 in terapia intensiva: 22 nell'ospedale di Potenza; 21 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.818.