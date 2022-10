(Adnkronos) - Sono 40.563 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 84 morti. I tamponi processati sono 229.140 che fanno rilevare un tasso positività pari al 17,7%.Sono 242 i pazienti in terapia intensiva, nove in meno di ieri, e 7.025 i ricoverati con sintomi, 37 in meno di ieri.

Ecco i dati, regione per regione:

Lazio - Sono 3.657 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Si registrano inoltre altri 6 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.858.

"Oggi nel Lazio, su 4.419 tamponi molecolari e 17.332 tamponi antigenici per un totale di 21.751 tamponi, si registrano 3.657 nuovi casi positivi (+124); sono 6 i decessi (-2), 614 i ricoverati (-2), 34 le terapie intensive (stabili) e +3.740 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%", riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Emilia Romagna - Sono 3.573 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione sono stati registrati 1.933.392 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.579 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.819 molecolari e 9.760 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,9%.

Toscana - Sono 2.282 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Dei nuovi casi 386 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.896 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.450.406. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.288 persone) e raggiungono quota 1.387.987 (95,7% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 51.517 positivi, +2% rispetto a ieri. Di questi 506 (13 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 12 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Abruzzo - Sono 1.004 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia – al netto dei riallineamenti – sale a 580.183, quello dei decessi a 3.695. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 559523 dimessi/guariti (+1206 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.965 (-205 rispetto a ieri). Di questi, 186 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1102 tamponi molecolari (2506455 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4659 test antigenici (4446682).

Calabria - Sono 791 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 4.351 i tamponi effettuati, +1.523 guariti, sale a 3.044 il totale decessi. Il bollettino, inoltre, registra -736 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 144 ) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7).

Sardegna - Sono 757 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 685 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.431 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-1), i pazienti ricoverati in area medica sono 97 (+3) mentre sono 7.724 i casi di isolamento domiciliare (+173). Si registra il decesso di una donna di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna