(Adnkronos) - Sono 45.705 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 66 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 238.253 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,2%.

Sono 236 le persone ricoverate in terapia intensiva (+8) e 6.358 i ricoverati con sintomi (-126).

I NUMERI DELLE REGIONI

Lazio - Sono 3.875 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Nelle ultime 24 ore nella regione, "su 4.000 tamponi molecolari e 18.234 tamponi antigenici per un totale di 22.234 tamponi, si registrano 3.875 nuovi casi positivi (+205) e un decesso (-1); sono 518 i ricoverati (-16), 38 le terapie intensive (+2) e +1.632 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.975". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Emilia Romagna - Sono 4.070 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.910.554 casi di positività. I casi delle ultime 24 ore sono stati individuati attraverso 16.566 tamponi, di cui 6.892 molecolari e 9.674 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 24,6%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (-1 rispetto a ieri, pari al -3,2%), l’età media è di 67,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 938 (-16 rispetto a ieri, -1,7%), età media 75,9 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (-1); 4 a Modena (-1); 13 a Bologna (+1); 1 a Imola (-1); 4 a Ferrara (+1); 2 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato);1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza (come ieri).

Toscana - Sono 2.675 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 13 ottobre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 483 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 2.192 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.435.562. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.924 persone) e raggiungono quota 1.375.286 (95,8% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 49.424 positivi, +1,5% rispetto a ieri. Di questi 466 (8 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 21 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Lombardia - Sono 8.771 i contagi da coronavirus oggi, 13 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 16 morti. I tamponi effettuati sono stati 43.982, per un indice di positività del 19,9%. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.065 (-36) e quelli in terapia intensiva 16 (+2).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.379, di cui 946 a Milano città, a Bergamo 813, a Brescia 1.078, a Como 722, a Cremona 312, a Lecco 320, a Lodi 220, a Mantova 367, a Monza e Brianza 785, a Pavia 427, a Sondrio 245 e a Varese 886.

Calabria - Sono 981 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre in Calbria secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, i nuovi casi sono stati individuati su 4.513 tamponi effettuati. Sono +2.227 i guariti. I decessi da inizio pandemia sono 3.031. Il bollettino, inoltre, registra -1.248 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 152) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

Basilicata - Sono 218 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 955 tamponi eseguiti. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 161 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 28 di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 12 nell'ospedale di Potenza; 16 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.254. Dall'inizio della campagna vaccinale in Basilicata sono state somministrate 1.292.177 dosi, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 3,6 per cento di quarte.