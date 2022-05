Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 1 ora fa Covid: domani fiducia su dl riaperture alle 13.15, voto finale giovedì 5 Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Inizierà domani alle 13.15 la chiama per il voto sulla fiducia posta dal Governo alla Camera sul decreto legge che pone fine allo stato di emergenza per il Covid. Le dichiarazioni di voto sono invece previste a partire dalle 11.30. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

Dopo il Question time alle 15 e l'informativa sull'aumento dei pedaggi autostradali alle 16, l'esame del provvedimento riprenderà alle 17.30 con la discussione degli ordini del giorno. Nella mattinata di giovedì 5 maggio il voto finale sul decreto.

