Milano, 6 mag. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 5.747 nuovi casi di Covid19, il 14% a fronte di 40.895 tamponi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), che sono in tutto 36, e nei reparti (-30). I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 29.

I nuovi casi per provincia sono 1.742 a Milano, di cui 709 in città; Bergamo: 554; Brescia: 707; Como: 340; Cremona: 193; Lecco: 226; Lodi: 128; Mantova: 279; Monza e Brianza: 511; Pavia: 359; Sondrio: 111; Varese: 419.