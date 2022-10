Milano, 14 ott. (Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 39.797 tamponi effettuati, sono 7.991 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 20%. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione Lombardia.

Tra i principali dati di oggi, si segnala in particolare l'aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: sono 1.101, pari a 36 in più rispetto a ieri. Calano di una unità i ricoverati in terapia intensiva: 15 quelli registrati. E salgono anche i decessi, 38 quelli rilevati che portano il totale da inizio pandemia a 42.746.

A livello provinciale, Milano conta 2.216 nuovi casi, 887 dei quali a Milano città; Bergamo ne conta 758, Brescia 1.003, Como 633, Cremona 261, Lecco 300, Lodi 168, Mantova 335, Monza e Brianza 681, Pavia 393, Sondrio 230 e Varese 839.