Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Ha picchiato brutalmente un dj che al termine di una serata aveva spento la musica, malgrado lui e i suoi amici gli avessero chiesto di continuare a suonare per loro. E' accaduto lo scorso 19 luglio in una cascina di San Bassano, nel cremonese. L'aggressore era poi scappato riuscendo a far perdere le sue tracce, ma ora è stato individuato e denunciato.

Ad eseguire le indagini, i carabinieri della stazione di Pizzighettone, intervenuti sul posto dopo l'aggressione. I militari avevano ascoltato la vittima che aveva riferito di essere stata incaricata di curare la parte musicale della festa. L'evento era iniziato qualche ora prima, ma intorno alle 2 del mattino, vista la scarsa presenza di persone, aveva spento la musica iniziando a sistemare l’attrezzatura in auto. Il fatto aveva infastidito un gruppo di ospiti che, volendo continuare a ballare, avevano inveito contro di lui tentando di convincerlo a continuare la serata. Al suo rifiuto, però, alcuni di questi lo avevano accerchiato dando vita a un parapiglia. Il dj, colpito al volto con uno schiaffo, è caduto a terra ed è stato colpito con un violento calcio al volto che gli è costato la frattura dell’osso mascellare e zigomatico. Dopo l’aggressione, il gruppo di violenti si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, mentre la vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Cremona e sottoposta ad intervento chirurgico.

Dopo aver acquisito la denuncia del giovane e le testimonianze di alcuni presenti alla festa, i militari hanno quindi preparato un fascicolo fotografico che ha consentito di risalire all'autore del pestaggio, il quale è stato denunciato per lesioni personali.