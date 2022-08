Roma, 31 ago. (Adnkronos) - E' di tre morti e due feriti il bilancio di un incendio seguito all'esplosione avvenuta all'interno di un rimorchiatore attraccato in banchina nel porto di Crotone. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.