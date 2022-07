Roma, 12 lug. (Adnkronos) - il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 21 settembre, con orario ancora da definire, per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura. Lo ha annunciato nell'Aula del Senato la vicepresidente e presidente di turno dell'Assemblea, Paola Taverna.