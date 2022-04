Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 21 aprile 12:00 Csm: in aula alla Camera la riforma, articolo 1 passa con maggioranza compatta Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 21 apr (Adnkronos) - L'aula della Camera sta esaminando il complesso degli emendamenti della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. Si tratta di circa 230 emendamenti da esaminare. I lavori andranno avanti fino alle 18.30 per poi continuare martedì prossimo, quando dovrebbe arrivare il via libera al provvedimento.

La Camera ha approvato l'articolo uno con 346 sì, un segnale di compattezza da parte della maggioranza. Non sono mancati, nel corso della mattina, però i momenti di discussione. Tra questi, quello sull'emendamento Bartolozzi (Misto), poi respinto, sull'eliminazione del cumulo dei compensi per chi svolge più attività. La proposta di modifica aveva avuto il parere negativo del governo ma era stata sottoscritta anche da Italia viva.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.