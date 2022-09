L'Avana, 28 set. (Adnkronos) - Cuba è completamente senza energia elettrica dopo che l'uragano Ian ha colpito l'estremità occidentale dell'isola. Lo ha annunciato il governo dell'Avana, aggiungendo che l'intero sistema elettrico del Paese è al collasso. Due persone sono state dichiarate morte a causa della tempesta e molti edifici sono stati danneggiati in tutta la nazione..

L'uragano, di categoria tre, con venti fino a 195 km all'ora, si sta ora abbattendo sulla Florida. Ieri, alla televisione di stato cubana, il capo dell'autorità per l'energia elettrica ha dichiarato che a causa del guasto del sistema elettrico nazionale sono rimasti al buio 11 milioni di persone. A essere stata colpita è la centrale Antonio Guiteras, a Matanzas, 100 km a est della capitale, la più importante di Cuba. La sua chiusura impedisce totalmente la produzione di elettricità in tutta l'isola.