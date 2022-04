Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 8 ore fa Cultura: emesso francobollo per centenario Madonna della Sanità di Vallecorsa Tempo stimato di lettura: 3 minuti di AdnKronos



Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Emesso dal ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo della Madonna della Sanità di Vallecorsa, nel centenario della incoronazione. Lo comunica Poste Italiane sottolineando che il francobollo è "relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta riproduce, delimitato a destra da una raggiera, l’affresco raffigurante l’effigie prodigiosa della Vergine incoronata che tiene tra le braccia il Bambino Gesù, esposta all’interno del Santuario della Madonna della Sanità della Chiesa di San Martino di Vallecorsa, la cui incoronazione risale al 1922".

Completano il francobollo le legende 'Madonna della sanità di vallecorsa', 'Centenario della incoronazione', la scritta 'Italia' e l’indicazione tariffaria 'B'. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Vallecorsa (Frosinone). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.

