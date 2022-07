Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Nei giorni in cui impazza il calciomercato e si intensificano le trattative per rinforzare le rose, un fondamentale passo in avanti è stato compiuto anche dalla Play2Give, la squadra nata per iniziativa di Gianluca Pecchini (cuore pulsante e storico direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti) che persegue fini benefici attraverso eventi sul territorio e nelle periferie milanesi e che milita dallo scorso anno nel campionato di terza categoria del circuito Figc. Sabato scorso, presso il centro sportivo Olmi di Milano, più di 1300 aspiranti calciatori si sono presentati ai casting utili per selezionare le nuove leve per la stagione 2022/2023. Allenamento e partite, cui hanno partecipato alcuni tra gli artisti della Play2Give, tra i quali ZW Jackson, Moreno e Junior Cally, sotto gli occhi attenti di Diletta Leotta e di Fabio Capello, che per l’occasione è tornato eccezionalmente in panchina, supportando nel processo decisionale il mister Umberto Maria Chiaramonte.

In tutto sono stati circa 20 i calciatori selezionati in considerazione non solo delle loro qualità tecniche, ma anche di quelle comportamentali dentro e fuori il campo, e delle capacità di fare gruppo condividendo i valori solidali che guidano la mission della Play2Give. Alla fine dei provini, complice l’attività social delle colonne portanti della Play2Give, l’hashtag #roadtosecondacategoria, che rivela l’obiettivo sportivo della prossima stagione, è andato in tendenza. Anche sabato scorso, accanto alla Play2Give, è scesa in campo Givova per supportare questa importate e significativa tappa del progetto.