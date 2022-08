Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Taglio del cuneo all'1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con assegni che salgono del 2% a partire da ottobre. Sarebbe quanto previsto dal dl aiuti bis, atteso in Cdm domani, sul capitolo lavoro e pensioni. Confermato dunque lo schema circolato nei giorni scorsi, compreso sul tetto per la decontribuzione: riguarderà i redditi fino a 35mila euro.