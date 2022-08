Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il governo si avvia a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a metà ottobre. In realtà, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, nel decreto atteso in Cdm domani la proroga per tenere giù il prezzo di benzina e simili sarà prorogata fino al 20 settembre, ma il ministro dell'Economia Daniele Franco, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, si è impegnato a emanare a breve un decreto ministeriale -le risorse dall'extragettito di agosto- che consentirà di prorogare la misura sul taglio dei prezzi del carburante fino a metà ottobre.