Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, si va verso la richiesta della fiducia sul decreto Aiuti, in discussione alla Camera. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, potrebbe chiedere la fiducia già alla ripresa dei lavori dell'Aula, al termine della Conferenza dei capigruppo che è ancora in corso.