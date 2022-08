Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino è risultato positivo anche alle controanalisi. Lo annuncia Nado Italia in una nota. "Le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all’atleta Josè Luis Palomino ed effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi". Il 32enne argentino era risultato positivo al 'Clostebol Metabolita' in un controllo a sopresa.