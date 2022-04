Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 20 aprile 18:20 DR: dopo primo trim. a +191% rilancia con top di gamma 6.0 Tempo stimato di lettura: 3 minuti di AdnKronos



Roma, 20 apr. -(Adnkronos) - Dopo un primo trimestre chiuso - mentre il mercato crollava - con un eloquente +191,17% sul 2021, DR Automobiles continua la sua offensiva di prodotto con la DR 6.0, un Suv top di una gamma che include DR 3, DR 4.0, F35 e DR 5.0. Lunga 4,5 metri è spinta da un motore 1.5 Turbo da 154 Cv abbinato ad un cambio CVT a 9 rapporti e - in linea con le ambizioni del gruppo fondato da Massimo Di Risio - la 6.0 offre un design moderno, un abitacolo spazioso e una ricchissima dotazione di serie, come da tradizione DR.

Per il “voyager SUV” della casa automobilistica molisana, che ha un listino di partenza da 28.900 euro (+1000 per la versione Gpl) è stato pensato uno spot 'dedicato all'Italia, il paese più bello del mondo' e girato fra Venezia e Chioggia, emblema nel mondo dei nostri valori.

La campagna di lancio punta infatti molto sul valore della italianità di DR Automobiles Groupe, e si innesta sul filone di comunicazione intrapreso con la campagna istituzionale dello scorso dicembre. Nella colonna sonora risuona poi uno dei brani popolari italiani più famosi al mondo, “Era di Maggio”, poesia di Salvatore Di Giacomo, musicata da Mario Pasquale Costa. Come d'abitudine del marchio, la DR 6.0 sarà già disponibile, in pronta consegna nei prossimi giorni presso i concessionari DR in tutta Italia.

