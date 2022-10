Milano, 10 ott. (Adnkronos) - L’editoria italiana torna alla Buchmesse di Francoforte e prosegue il percorso che porterà il nostro Paese ad essere ospite d’onore tra due anni, nel 2024. Quest’anno saranno 147 gli espositori italiani presenti alla fiera internazionale del libro che si tiene dal 19 al 23 ottobre. Lo Spazio Italia, stand collettivo italiano organizzato da Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’Aie-associazione italiana editori, ospiterà 76 editori nella Hall 4.1 stand F31 e H38.

Sarà l’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, a inaugurare il padiglione nel giorno dell’apertura della Buchmesse, il 19 ottobre alle 10.15. Insieme a lui Ricardo Franco Levi, presidente di Aie e commissario straordinario del governo per l’Italia ospite d'onore alla fiera del libro di Francoforte del 2024, Roberto Luongo, direttore generale di Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e Paola Passarelli, direzione generale biblioteche e diritto d’autore del ministero della Cultura. Il programma di eventi culturali è curato dagli istituti italiani di cultura in Germania. Sarà presente per il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale il ministro plenipotenziario Alessandro De Pedys, vice dg per la diplomazia pubblica e culturale. "L’editoria, ma più in generale la cultura italiana -spiega Ricardo Franco Levi- può trovare in Francoforte lo strumento per farsi conoscere ancora meglio in tutta Europa e in tutto il mondo nei prossimi anni. Siamo già al lavoro per questo".

Sempre il 19 ottobre, Aie presenterà il rapporto sullo stato dell’editoria nel 2021 e i dati del mercato di varia nei primi nove mesi del 2022, attraverso una conferenza stampa che si terrà allo Spazio Italia a partire dalle 11. Tutti i materiali saranno disponibili sul sito di Aie (https://www.aie.it/buchmesse2022.aspx). Con il sostegno della rete europea delle fiere del libro di Aldus Up, coordinata da Aie e co-finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del programma 'Europa creativa'.