Milano, 8 nov. (Adnkronos) - La mancanza di prodotto, le difficoltà globali di approvvigionamento e i ritardi nelle consegne, che hanno interessato la filiera del pedale negli ultimi anni, non frenano il desiderio di bici degli italiani. Dopo i numeri record del 2020, con oltre 2 milioni di pezzi venduti, il mercato 2021 sfiora infatti il dato dell’anno precedente, fermandosi a 1.975.000, pari a un -2%. Dati sottolineati oggi durante l'inaugurazione di Eicma 2022.

Le stime annuali di Confindustria Ancma (Associazione Ciclo Motociclo Accessori) descrivono un mercato nazionale in salute, dove le biciclette tradizionali, con 1.680.000 pezzi venduti, segnano una leggera flessione (-3%), mentre le eBike continuano, anche se in modo meno robusto, la loro crescita con 295mila biciclette a pedalata assistita vendute, +5% sul 2020.