Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Eicma 2022: grazie alla collaborazione strategica e al fondamentale supporto dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, Eicma è in grado di offrire ai propri visitatori una finestra sul futuro del settore delle due ruote e della sua filiera.

L’area Start Up, posizionata all’interno del padiglione 9, è un’opportunità di visibilità concreta per le realtà nascenti, che permette alle giovani imprese di avere le stesse opportunità dei marchi più longevi e di salire sul più importante palcoscenico internazionale per l’industria di riferimento.

Il settore della mobilità è oggi uno degli ambiti dove si concentrano sfide importanti e tutto quello che sta succedendo a livello di innovazione. In questa area è quindi possibile condurre un’esperienza di visita all’insegna della creatività e della capacità dei giovani imprenditori di dare risposte e interpretare i cambiamenti. Questo spazio, con una formula espositiva ormai consolidata negli ultimi anni, rappresenta la scommessa di Eicma e di Ice sui giovani, un luogo esclusivo dove gli startupper presentano al grande pubblico idee, soluzioni e prototipi, ma anche un momento essenziale per sviluppare opportunità di business e relazioni con gli operatori, i media e le istituzioni.