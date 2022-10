Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile superando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa, conclusosi con il 50,83% dei voti in suo favore contro il 49,17% ottenuto da Bolsonaro.

Viva #LulaPresidente! #Brasile" ha scritto su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

"La vittoria di Lula non è solo del popolo brasiliano ma di tutto il mondo. Con lui ci sarà per la prima volta una donna indios ministro e le politiche ambientali avranno una svolta con lo stop alla deforestazione". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Oggi è una bellissima giornata per l’ambiente e i diritti sociali: Lula vince anche grazie alla mobilitazione delle popolazioni più povere. Tanti auguri presidente Lula" ha scritto Bonelli.