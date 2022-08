Roma, 29 ago (Adnkronos) - “Cara Italia, il 25 resta libera”. E’ lo slogan di +Europa per le elezioni politiche del 25 settembre e che campeggerà nelle affissioni e nei manifesti dei candidati di +E. “Alle prossime elezioni +Europa è la scelta più coraggiosa e più netta contro chi ti vuole di nuovo sola, in mano a pochi, in bianco e nero", si legge sui social del partito di Emma Bonino.

"Noi ti vogliamo a colori, proprio come quelli della bandiera arcobaleno. Noi ti vogliamo grande. Grande quanto gli Stati Uniti d’Europa. Ma soprattutto noi ti vogliamo libera -prosegue +Europa sui social-. Libera dal debito pubblico scaricato sulle spalle delle nuove generazioni. Libera di premiare il merito e non prigioniera di rendite inaccettabili. Libera dalle corporazioni, per liberare il talento. Libera di poter scegliere in un mercato efficiente e non ingabbiata da servizi che non funzionano. Libera dai pregiudizi, dalle mafie e dal proibizionismo. Libera di amare, libera di scegliere. Cara Italia, in gioco c’è molto di più di una semplice elezione: c’è il tuo destino. E sarai tu a scriverlo. Il 25, resta libera. Vota +Europa con Emma Bonino”.