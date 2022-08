Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Per il Partito democratico tra le priorità del nuovo Parlamento ci saranno il matrimonio gay e il ddl Zan, per la prima volta inseriti in un programma elettorale, e una maggiore apertura all’aborto. Mentre gli italiani fanno i conti con crisi energetica, caro benzina e un’inflazione alle stelle, per il Pd è più importante proporre una legge incostituzionale che violerebbe l’articolo 29 sul matrimonio e aprirebbe così le porte alle adozioni per coppie dello stesso nonché alla pratica inumana dell’utero in affitto". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di 'Pro vita & famiglia'.

"In un programma elettorale da estrema sinistra radicale, il Pd -aggiunge- propone poi nuovamente il ddl Zan, con tutte le sue sfaccettature liberticide e il pericolo dell’indottrinamento gender nelle scuole che ben conosciamo e come se non bastasse i cosiddetti 'democratici' vorrebbero calpestare un diritto costituzionale come l’obiezione di coscienza per i medici, poiché questo sarebbe l’unico modo per il Pd di applicare in toto la legge 194 sull’intero territorio nazionale. In definitiva, dunque, un programma elettorale -conclude 'Pro vita & famiglia'- che è un vero è proprio attentato alla vita nascente, alla famiglia e alla libertà educativa dei genitori".