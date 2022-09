Roma, 2 set (Adnkronos) - Tutto esaurito, con 5000 partecipanti, per l'avvio della campagna elettorale del Terzo Polo con Carlo Calenda e Matteo Renzi a Milano. Numerose le persone che non hanno potuto accedere ai SuperStudios per un'affluenza ben oltre le aspettative. A queste Calenda si è rivolto con un 'Tranquilli, passo dopo'. Successivamente Calenda e Renzi, abbracciati, e hanno aperto i lavori. In platea, prima di intervenire, le ministre Carfagna, Gelmini e Bonetti.