Milano, 23 ago. (Adnkronos) - La lista di Marco Cappato rischia di essere esclusa dalla prossima corsa elettorale. Al momento gli uffici elettorali della corte d'Appello di Milano avrebbero mosso solo un rilievo informale rispetto alla raccolta firme fatta, per la prima volta in Italia, in via digitale per la lista 'Referendum e democrazia'. Firme non cartacee che sarebbero in contrasto con la legge in vigore e che potrebbero rappresentare un impedimento alla partecipazione alle politiche in programma il 25 settembre.

Non solo: da quanto si apprende ci potrebbe essere stato anche un ritardo nel deposito delle liste per la Camera presentate al Palazzo di giustizia di Milano. Non ci sono problemi, invece, per le liste delle principali formazioni politiche.

Secondo la norma, i rilievi informali possono essere 'corretti' entro le ore 12 di domani, prima di far scattare la ricusazione vera e propria che fa innescare il termine delle 48 ore per presentare reclamo in Cassazione con i giudici che dovranno esprimersi entro domenica. "Se la nostra lista sarà estromessa dalle elezioni nonostante le decine di migliaia di firme digitali raccolte con modalità certificate e riconosciute in ogni altro ambito della pubblica amministrazione, siamo pronti a ricorrere in ogni sede giudiziaria interna ed internazionale" aveva detto due giorni fa Cappato. Una possibilità che ora sembra diventare concreta.