Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ma quindi @EnricoLetta avete già perso? Che modo di fare campagna elettorale assurdo. Bloccheremo noi la destra sul Senato al proporzionale. Ma non per fare una maggioranza con Fratoianni e i 5S, per andare avanti con Agenda Draghi e possibilmente con Draghi stesso". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando alle ultime affermazioni di Enrico Letta.