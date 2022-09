Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Letta dice che non vuole governare con i 5S, non vuole fare larghe coalizioni, non vuole neppure governare con Bonelli e Fratoianni. Ma allora con chi cavolo lo vuole fare il governo con il Mago Zurlì?!". Così Carlo Calenda a Agorà su Rai3.